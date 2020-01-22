Выкупленные дома в зоне строящихся станций метро демонтируют

22 января 2020 г. 11:40
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Город выкупил около 90% объектов недвижимости, расположенных в зоне строительства станций метро «Державинская» и «Одесская». Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации города Олег Дробот, 80% собственников уже переехали в новое жилье. Еще 25 харьковчан, не согласные с выкупной стоимостью объектов, подали иски в суд. На сегодняшний день с 12-ю из них городская власть нашла компромисс, по остальным - ожидаются результаты оценочных экспертиз.

«Относительно тех 13-ти владельцев – уже получено два решения суда, и собственники согласились с выкупной стоимостью, которая была проведена в судебном порядке и утверждена на основании дополнительной экспертизы. Сейчас мы ожидаем решения по 11 оставшимся владельцам. Мы стараемся в очень короткие сроки решить этот вопрос, чтобы уже все собственники получили соответствующие средства, которые их удовлетворят», - отметил Олег Дробот.

Также вице-мэр сообщил, что в зоне строительства станций уже начат демонтаж выкупленных объектов.

«Можно сказать, что подготовительные работы по строительству метро уже начаты. То есть мы не теряем время и уже проводим демонтаж тех объектов, которые выкуплены», - подчеркнул Олег Дробот.

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