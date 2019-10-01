 

Выманил у пенсионера больше тысячи гривен: в Харькове будут судить псевдогазовщика-гастролера

01 октября 2019 г. 20:30
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В Харькове правоохранители задержали находившегося в розыске мужчину, который обманул пенсионера.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратился 80-летний пенсионер. Он сообщил, что якобы работники газовой службы взяли у него деньги за установку счетчика и ничего не сделали. 

Как выяснили полицейские, к пенсионеру пришел мужчина, который представился работником предприятия, и за установление нового счетчика взял деньги в размере 1100 гривен, после чего скрылся. 

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре текущего года харьковские полицейские вышли на след подозреваемого. Злоумышленником оказался 37-летний уроженец Одесской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Также полиция установила, что в Киеве он совершил кражу и был объявлен в розыск. Скрывался подозреваемый от правоохранителей в Харькове.

27 сентября ему сообщено о подозрении в совершении преступления. 30 сентября обвинительный акт в отношении мужчины направлен в Коминтерновский суда Харькова.

 

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