Обыски на "ХТЗ": должностных лиц харьковского завода разоблачили во взяточничестве

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц частного акционерного общества "Харьковский тракторный завод" в вымогательстве взяток с работников.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица завода, которые отвечают за имущество и безопасность предприятия, организовали механизм вымогательства и получения с работников предприятия денег за выдачу ордеров на жилую площадь в общежитиях предприятия.

Это жилье в текущем году планировалось передать на баланс Харьковского городского совета, что позволило бы работникам возможность приватизировать недвижимость.

Также установлено, что за каждый ордер чиновники требовали от 3 тысяч до 5 тысяч долларов США, несмотря на то, что работники проживали в этих общежитиях, были в них зарегистрированы и имели стаж работы на предприятии от десяти до двадцати лет.

В случае отказа платить взятку злоумышленники, злоупотребляя служебными полномочиями, переселяли людей в другие помещения со значительно худшими жилищными условиями. По предварительным оценкам, от действий должностных лиц могли пострадать более 100 работников завода.

Сейчас правоохранители проводят обыски по местам работы и проживания фигурантов.

Ранее о следственных действиях на заводе сообщалось со слов пользователей соцсетей.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия проводились Управлением СБУ в Харьковской области по координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями Основянского отдела ГУ Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5.