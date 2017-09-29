Вынужденная санитарная рубка или возможность заработать на древесине? Жители поселка Высокий возмущены уничтожением лесов.

Вырубка деревьев в районе поселка Высокого происходит систематически, по нескольку раз в год - уверяют его жители. С первых дней осени в лесу снова зашумели бензопилы.

Ольга, жительница пос.Высокий

Вот, смотрите, я работаю на заправке в южном. Дизельная заправка. И на день мы видим машинами очень много ездят много раз. То есть машины, ну раз семь так это точно за день мы видим они ездят груженные именно дровами.

Часть этих деревьев сухая, ну, а некоторые из них все-таки живые и даже не собираются усыхать. То есть проблема действительно существует и мы подозреваем, что это скорее всего браконьерство. Почему подозреваем, потому что был сделан звонок в Бабаевское лесничество и там нам сказали, что якобы это не они. Они никого не посылали.

В управлении лестного и охотничьего хозяйства сообщили, что эта территория относится к Бабаевскому лесничеству Октябрьского лесхоза, бригада которого и работает сейчас в лесу. И работает вполне законно.

Виктор Ламакин, ст. мастер Бабаевского лесничества

Проходят выборочные санитарные рубки согласно санітарно-оздоровчіх заходів, которые утверждаются заранее, за год до проведения этих рубок. Проходят в районе Высокого таких две рубки: 36ой квартал и 47ой. Площадь участков 42 и 27 гектаров. А санитарная вырубка, что имеется в виду? Вырубка сухостойных деревьев. Отжившие свое. Живое никто не убирает.

В подтверждение своих слов старший мастер демонстрирует копию лесорубного билета, хотя и не отрицает, что часть древесины будет реализована.

Виктор Ламакин, ст. мастер Бабаевского лесничества

Отводятся участки, их осматривает станция лесозащиты со специалистами из управления. И в дальнейшем делаются выводы, необходимо ли проводить здесь рубки и так далее. Насколько деградирует насаждение.

Правда, у экологов на этот счет своё мнение. И оно сильно отличается от мнения мастеров лесничества.

Олег Перегон, глава координационного совета ОО"Зеленый фронт"

Уявіть собі, що ви приходите до лікаря і кажете у мене щось рука не в дуже гарному стані, а він каже відрізати. Ось сьогодні саме так відбуваються такі так звані санітарні рубки в лісі. Ну ліс має поганий вигляд замість того, щоб вкладати гроші, замість того, щоб думати як його привести до ладу єдиний вихід сьогодні вони бачать - це вирубка. Адже є інші заходи.

Кроме того, напоминает Олег Перегон, что согласно Конституции собственником природных богатств является именно народ, и все рубки в районе Высокого должны проводиться с одобрения громады и фитосанитарной инспекции. Но в действительности, констатирует эксперт, продолжает существовать не совсем прозрачная процедура - решение о выдаче лесорубного билета принимает комиссия в составе сотрудников лесхоза и специалистов лесной станции, которая также находится в его структурном подчинении.

