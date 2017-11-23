Выписка и приглашение на роды. Беременная Жанна Власенко, пострадавшая в ДТП на Сумской, находится дома

23 ноября 2017 г. 18:48
Автор: Наталья Белокудря
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Как сообщили специалисты роддома областной клинической больницы, плод Жанны Власенко в норме, угрозы срыва беременности пока нет, поэтому будущая мама в стационарном лечении не нуждается.

Ирина Лодяная, зам главврача Харьковской ОКБ

Жанна выписалась в абсолютно удовлетворительном состоянии, чувствует она себя хорошо, очень рада, что наконец-то она едет домой, состояние ее нормальное, ребенка тоже, это постоянно контролировалось, надеемся, что она придет к нам рожать вовремя и все будет хорошо.

Сама Жанна от общения с журналистами пока отказалась, она провела первую ночь дома, говорит: пока выходить из квартиры не собирается, у него слабый иммунитет, поэтому сейчас она будет просто набираться сил. Посещают ее только родственники.

В областной больнице после страшного ДТП остается еще одна пациентка - 25 летняя Анна Комар, она сама жительница Кременчуга и ее пока только готовят к выписке:

Ирина Лодяная, зам главврача Харьковской ОКБ

Она остается у нас лежать в нейрохирургии, тоже состояние ее стабильное, остается она из-за ссадины на голове, но мы хотим просто довести до логического конца и выписать ее абсолютно здоровой. А когда ее выпишут? Я думаю, это будет середина следующей недели, может вторник, может среда.

Врачи утверждают, что через месяц последнюю пострадавшую будут ждать консультацию по реабилитации.
 

Видео: 

Жанна Власенко, пострадавшая в ДТП на Сумской, находится дома - 23.11.2017

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