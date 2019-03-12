Вырванные с корнем деревья и заваленные заборы. Каковы последствия непогоды?

12 марта 2019 г. 19:26
Автор: Светлана Еченина
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Накануне вечером  в социальных сетях активно начали распространяться фото, где видно, как железный забор, которым был огражден  участок сада Шевченко, в районе одного из выходов со станции метро "Университет", снесло ветром. Сегодня утром  его не стали устанавливать на место, а просто сложили  и придавили кирпичами. Не выдержали нашествия стихии и деревья. Во многих районах города на землю летели большие и маленькие ветки, а также  целые стволы. В нескольких местах они попадали прямо на дорогу.

Валентина, пенсионерка:

Утром я слышала - пилили, а вчера сын привозили воду вот с источника. Говорит: «еле заехали, у вас тут упало дерево прямо на дорогу»

Татьяна убирает двор. Женщина говорит, первое, что сделала, когда утром пришла на работу - начала ликвидировать последствия вчерашней непогоды

Татьяна, дворник:

Погода была, вы же видели, какая ужасная, потому оно старенькое, не выдержала и упало. Моментально, мы только пришли на работу среагировали, позвонили мастеру

Не выдержала напора ветра и агитационная палатка одного из кандидатов в Президенты. На видео заснято, как ее швыряет на припаркованные рядом автомобили. Впрочем, в комментариях никто не переживает по поводу поврежденного имущества агитаторов, зато активно обсуждают кто будет возмещать ущерб водителю за изуродованный автомобиль. Екатерина прогуливается с маленькими Артемом и Полиной. Женщина говорит, при таких погодных условиях надо быть особенно бдительными, чему и учит детей

Екатерина:

Боимся, конечно. Я детям всегда говорю, чтобы не ходили близко возле сомнительных домов и деревьев, но от нас многое не зависит, к сожалению

Такие навыки, говорят харьковчане,  нужны каждому, ведь в городе, коммунальщики предпочитают кронировать вполне здоровые молодые деревья, тогда как сухие и гнилые их не интересуют.

Алина:

Скажите, пожалуйста, каких правил придерживаетесь, как себя ведете вблизи высотных домов? - Кручу головой на 360 градусов. Будем надеяться, что распогодится и будет погода хорошая

Не миновала непогода и область. Так, из-за сильного ветра без электроснабжения осталось село Бобровка. Там уже проводят восстановительные работы и к вечеру свет обещают вернуть в дома местных жителей

Видео: 

Вырванные с корнем деревья и заваленные заборы. Каковы последствия непогоды? - 12.03.2019

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