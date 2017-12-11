Высокая температура и отек горла: в Харькове ребенку стало плохо после прививки в детском саду, от которой его родители отказались

Прошлую неделю харьковчанка Ирина Курбанова вспоминает с ужасом – после прививки АКДС от коклюша, дифтерии и столбняка в детском саду вечером температура у её 5-летнего сына поднялась до 39 градусов, у малыша было затруднено дыхание, кроме того, в течение 3 дней он даже не мог встать с кровати. Ирина рассказывает, врачи «скорой» сообщили, что такую реакцию могла спровоцировать аллергия на вакцину. Мама воспитанника детского сада №80 на Салтовке возмущается – за неделю до вакцинации в учреждении, она подписала отказ, предоставив медицинские справки, поскольку ребенок проходил лечение у невропатолога, поэтому, подчеркивает Ирина, боялась последствий комбинации выписанных ранее препаратов и вакцины. Но прививку малышу сделали, говорит харьковчанка, несмотря на отказ родителей.

Ирина Курбанова, мама воспитанника детского сада №80:

Я привела ребенка утром, пришла забирать, он на ножку не становится, плачет, я его на руках донесла до дома. И померяла, он спать лег, померяли температуру, была 39, вызывали "скорую". 3 дня у нас держалась 39 температура. Пошла аллергическая реакция, неделю будем лечиться против аллергии, против отеков в горле, миндалины опухли. Сейчас проходим лечение. "Скорая" сказала, что это реакция на прививку.

Мама еще одного воспитанника детского сада №80, которому в тот же день ввели вакцину АКДС, Юлия Овчарова, рассказывает, согласие на прививку тоже не давала и уверена – избежать проблем со здоровьем удалось лишь потому, что незадолго до этого её ребенок уже принимал противоаллергенные препараты.

Юлия Овчарова, мама воспитанника детского сада №80:

Никаких соглашений я не давала, вечером ребенка забрали из садика, он говорит - мне сделали прививку. На каком основании? Непонятно. Мы все очень сильно возмущены, потому что на этом месте мог оказаться каждый ребенок, без разрешения родителей такие вещи сейчас не делаются. Вакцины бывают разные. Качество вакцины бывает разное, при этом ребенка должны обследовать.

Вместе с еще несколькими мамами, дети которых тоже посещают детский сад №80, Юлия и Ирина уже обратились с жалобами в Министерство здравоохранения и написали письмо в мэрию, а также в прокуратуру. Собираются требовать наказания для руководства детского учреждения и для медработника, который делал детям прививки без согласия родителей. Комментарии по поводу ситуации с вакцинацией Новостям АТН у руководства детского сада не удалось – на месте к журналистам никто из представителей учреждения не вышел. В Департаменте образования горсовета тем временем сообщили, что предоставят подробную информацию обо всех необходимых проверках в ответе на информационный запрос.