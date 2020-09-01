Высшее образование: как будут учиться студенты

Первое сентября, но еще до сих пор абитуриенты подают документы на поступление в вуз. В связи с карантином процедура затянулась. Ярослав пришел вместе с отцом в Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Парень будет учиться на курсе по кибербезопасности.

Ярослав Тердоватьян, абитуриент:

Бачу, що кожен день по 2 000 заховрівших, тому і вважаю, що краще буде онлайн поки цей вірус не відійде на другий план і буде вже менше захворівших.

В Министерстве образования накануне сообщали: начало обучения для первокурсников и магистров начнется с 15 сентября, а вот студенты уже начали посещать пары. Впрочем, в зависимости от эпидемиологической обстановки и внутреннего решение вуза, даты начала обучения могут быть разными, как, собственно, и форма обучения.

Инна Петрикова, руководитель пресс-службы ХНУРЭ:

Навчання буде відбуватись у змішаній формі. Тобто зараз почався навчальний рік. Начитка лекцій відбувається дистанційно, а лабораторні та практичні будуть відбуватись в університеті. Якщо велика группа, то ми будемо ділити групи навпіл: одна пара - перша половина групи, друга пара - друга половина групи.

Обучение в этом университете дистанционно уже началось для студентов.

Инна Петрикова, руководитель пресс-службы ХНУРЭ:

Абітурієнти у нас виходять 28 вересня, тому що наразі триває прийом оригіналів документів, старші курси у нас виходять з 1 вересня - тобто сьогодні вони вже почали навчання дистанційно. І з 27 вересня у нас виходить друга освіта, магістри.

В Каразинском университете первокурсники смогут приступить к обучению также в конце месяца. Лекции, семинарские, практические занятия будут проводиться преимущественно оn-line, - об этом говорится на официальном сайте вуза.

Надежда, студентка II курса ХНУ им. Каразина:

Лекции дистанционно, семинары тоже дистанционно, практические занятия в лаболаториях - не больше чем 10-20 человек. Внутри мы находимся в масках, в аудитории можно без масок, везде есть спирт и прочие антисептики для того, чтобы промывать руки.

Учебные заведения получили рекомендации Министерства образования и науки Украины по организации смешанной формы обучения. Главное, для учебных заведений ныне - обезопасить студентов от заболевания Ковид-19. В здания университетов без масок не будут пускать, на входе в аудиторию будут стоять антисептики и везде предупредительные таблички о масочным режиме.