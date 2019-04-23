Выставку детских рисунков в центре Харькова уничтожили из-за "бюрократической ошибки"

Виновник уничтожения выставки детских плакатов в парке Шевченко и сквере «Стрелка» нашелся. Рисунки не успели провисеть и нескольких часов, как их тщательно соскребли неизвестные. То, что выставка была официально согласована с городскими властями, все же не спасло ее от рук коммунальных служб.

За это уже успел письменно извиниться Алексей Богач - директор Департамента коммунального хозяйства.

Алексей Богач - директор Департамента коммунального хозяйства



Наданий дозвіл не був своєчасно переданий будівельним підрядникам, у чиїй експлуатації знаходяться ці паркани, а ті, відповідно, в свою чергу, не повідомили своїх працівників. Працівники не були здатні самостійно оцінити цінність об’єктів, з якими стикнулися, і, сприйнявши їх за несанкціоноване розміщення реклами чи агітації, зняли з парканів



Иванна Скиба-Якубова, пиар менеджер Биеннале молодого современного искусства, в рамках которого проходила выставка, уже немного отошла от такого варварства - тем более, оригиналы сохранились.

Чтобы утешить харьковчан, которые так и не успели увидеть плакаты, организаторы проводят небольшую акцию для ценителей детского искусства.

Иванна Скиба-Якубова, пиар менеджер Биеннале молодого современного искусства

Це не були оригінали - я не уявляю собі, який би це був масштаб дитячих сліз, якби це були оригінали.Ми робимо таку акцію в міському просторі - ви можете зустріти такі плакати на вулицях міста і якщо ви зустрінете і сфотографуєте, і виставите в соцмережі - будуть «сюрпризи» маленькі за це



Теперь она на странице в соцсети Фейсбук обещает возродить выставку, но в другой форме. В какой именно - точно пока не говорит, но обещает, что на заборы больше ничего вешать не будет.