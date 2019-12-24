Выведены помидоры с ГМО для выращивания в космосе

Новый сорт генетически модифицированных помидоров можно выращивать в космосе, их создали исследователи из лаборатории Колд-Спринг-Харбор в США.

Выведенные помидоры растут в виде букета. Их особенность в том, что они могут плодоносить при неблагоприятных условиях.

Основная цель ученых - создать широкий ассортимент культур, которые можно выращивать в городских условиях или в других местах, непригодных для большинства растений.

Для этого они изменили функции двух генов - SP5G и SP.

Их активация заставляет растение плодоносить гораздо раньше - уже через 40 дней.

При этом стебли помидоров напоминают букет цветов.