Выведены помидоры с ГМО для выращивания в космосе

Новый сорт генетически модифицированных помидоров можно выращивать в космосе, их создали исследователи из лаборатории Колд-Спринг-Харбор в США.
Выведенные помидоры растут в виде букета. Их особенность в том, что они могут плодоносить при неблагоприятных условиях.
Основная цель ученых - создать широкий ассортимент культур, которые можно выращивать в городских условиях или в других местах, непригодных для большинства растений.
Для этого они изменили функции двух генов - SP5G и SP.
Их активация заставляет растение плодоносить гораздо раньше - уже через 40 дней.
При этом стебли помидоров напоминают букет цветов.