Выздоровевших за сутки в два раза меньше, чем зараженных. Почему коронавирус на Харьковщине не отступает?

Игнорируют ношение маски или респиратора в общественных местах и ​​местах большого скопления людей, набиваются в общественных транспорт в час-пик и собираются большими компаниями. Со смягчением карантина, говорит Виктория, все что осталось от него, как напоминание, это только маски на подбородке у незначительной части горожан. Поэтому, несмотря на рост заболеваемости в регионе, говорит женщина, возможно, что ослабление было введено рано.

Виктория

Очень мало людей в масках сейчас, особенно в транспорте очень много людей. Я себя защищаю. Вот и маска, и мою, чищу все, протираю и тому подобное. Я так сказать в зоне риска. Поэтому стараюсь поменьше общаться

По информации Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на четвертое июня - в регионе зарегистрировали 34 больных коронавирусом. Это жители Харькова, Дергачевского, Первомайского и Харьковского районов.

Госпитализированы 205 пациентов. Один человек подключен к аппарату ИВЛ, шестеро - на кислородной маске. Еще двое пациентов умерло - 73-летний харьковчанин и 70-летняя жительница Чугуева. Оба пациента имели сопутствующие заболевания.

Таким образом, Харьковщина снова оказалась в списке областей-лидеров в распространении коронавируса за последние сутки.

Олег

Возможно это связано с тем, что большое количество пожилых людей направилось в Святогорскую лавру, святить куличи и сейчас как раз прошел инкубационном период и соответственно новой всплеск заболеваемости. А может потому что люди расслабились и где-то нарушают режим карантина

Несмотря на ослабление карантина, большинство людей говорят, как и в начале его введения пытается следить за здоровьем. Вместе с тем не исключают, что заболевших может быть больше. Но часть из них - болеет в легкой форме.

Юлия

Мне кажется, что все равно мы правде всей не узнаем. Все равно от нас половина скрывается. Я живу на Роганском жилмассиве у нас придерживается процентов 70 населения нашего района

Имунитет у людей выработался. Много пассивно переболели уже

Вера, харьковчанка

Среди моих знакомых заболевших нет и небыло. Поэтому мне кажется это больше слухи. На самом деле делаются ли эти тесты - тоже неизвестно. Мне кажется это больше как бы раздуто, на то чтоб люди немножко себя берегли. Защищались и так далее. Ну мы себя стараемся защищать, обрабатываем руки, в общественных местах носим маски

За весь период фиксации Ковид-19 в области подтверждено более тысячи случаев инфицирования коронавируса. Из них 535 пациентов выздоровели.