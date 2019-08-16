 

Взрослые продолжают массово болеть корью: данные Лабцентра

16 августа 2019 г. 13:13
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С начала года по состоянию на 14 августа зарегистрировано 4501 человек больных корью в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского лабцентра. 

Так, подавляющее большинство заболевших - взрослые - 3105 человек, удельный вес детей - 31%. По социальным группам населения распределение больных такое: неработающие - 30,1%, рабочие  - 18,6%, ученики  - 15,2%, студенты вузов- 10,3% и неорганизованные дошкольники - 9,7%.

Отметим, за прошлую неделю среди жителей области зарегистрировано 11 больных, из них двое детей. Среди харьковчан - 9 случаев,  а также по одному случаю среди жителей Змиевского и Краснокутского районов.

Удельный вес привитых среди заболевших составил чуть больше 3 тысяч человек. Анализ заболеваемости привитых показал, что 34,5% больных имеют только одну прививку. 

Кроме того, зарегистрировано 125 вспышек с количеством пораженных - 760 человек. Локализованные в пределах инкубационного периода - 124 вспышки, в одном из случаев противоэпидемические мероприятия продолжаются.

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