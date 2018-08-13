Взрыв газа на Новых Домах: причины и последствия ЧП

Наталья чувствует себя растерянной, ведь от ее квартиры остались лишь стены и пол, да и те обгорели.

Ни входной двери, ни окон, поэтому из ее дома сегодня ночью неизвестные вынесли все то, что уцелело в пожаре

Наталья Ходакова

Я была на даче, мне позвонила начальник ЖЕКа, сказала, что был взрыв и квартира выгорела, а перед этим жильцы вызывали газовую службу, потому что был запах газа, но, наверно, они не определили, где эта утечка газа. Все сгорело, надо делать какой-то ремонт, потому что невозможно жить: все сгорело, вся мебель, полностью все

Загорелось в субботу днем. Впрочем, местные жители уверяют, что перед возгоранием был слышен мощный взрыв, а утром запах газа заполнил всю лестничную клетку на первом и втором этажах. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что место возгорания находится на первом этаже в 55 - й квартире.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Туда были направлены наши подразделения в количестве 4-х отделений на автоцистернах и два отделения на автолестнице. По прибытию было установлено, что огнем охвачена квартира на первом этаже. Предварительно, там, где произошел взрыв, а также и балкон, и комната, а также балкон и комната на втором этаже

Как уточнил Игорь Лупандин, погибших в результате происшествия нет, в момент взрыва жителей в квартире не было. Бойцы ГСЧС спасли 5 человек, двое из которых - дети. За медицинской помощью обратились пятеро с незначительными резано-осколочными ранами.

Взрывом вырвало стальные двери и окна в подъезде. В соседней квартире треснула стена. Сейчас в доме перекрыты все коммуникации. Жильцы растеряны и расстроены. Говорят, что им никто ничего не объясняет

Раиса

Света нет, газа нет, мы ночевали сегодня без газа всухомятку. Никто ничего – все - друг на друга. Газовщики - на электриков, электрики - на тех.

Специалисты Горгаза уверяют, что их вины здесь нет, сейчас идет тщательная проверка

Яна Шувалова, технический дир. ПАО «Харьковгоргаз»

Харьковгоргазом после пожара было произведено испытание на герметичность системы газоснабжения. При проведении испытания выявлено, что система газоснабжения герметична, утечек газа нет. На сегодняшний день система газоснабжения полностью отключена, проводится проверка системы газоснабжения этого подъезда и всего дома

Для того, чтобы газ снова подключили, необходимо обеспечить 100-процентный доступ в квартиры в этом доме, и если все будет соответствовать нормам - газ будет подключен уже завтра, рассказали в обществе