Взрыв и пожар на предприятии в Сумах: одного из пострадавших авиацией отправляют в Харьков

Одного из пострадавших при пожаре на предприятии в Сумах, который произошел 28 сентября, отправляют в Харьковский ожоговый центр.

Об этом сообщает издание "UA.Сумы".

«31-летнего мужчину, травмированного при пожаре на ООО "Гуала Кложерс" 28 сентября, отправляют в Харьковский ожоговый центр», - говорится в сообщении.

По данным издания, каретой "скорой" пострадавшего забрали в аэропорт, откуда они должны вылететь в Харьков.

Напомним, в Сумах в субботу, 28 сентября, на предприятии по изготовлению пробок для пластиковых бутылок произошел взрыв, а после него начался пожар.

Огонь охватил производственное оборудование и утеплитель стен на площади до 50 кв. м.

По информации местной полиции, в цеху взорвался один из станков.

В результате ЧП пострадали 8 человек.