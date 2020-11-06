Взрыв на газораспределительной станции в Дергачевском районе: медики рассказали о состоянии пострадавших

06 ноября 2020 г. 13:18
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Харьковские медики рассказали о состоянии здоровья пострадавших от взрыва на газораспределительной станции в Дергачевском районе.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Харьковской городской больницы сокрой и неотложной помощи Аслана Цогоева, все госпитализированные пострадавшие стабильные.

Двоих из них на следующей неделе врачи планируют выписать.

В ожоговом отделении сейчас 5 пребывают человек (трое были госпитализированы в ожоговое отделение сразу, двоих перевели из отделений травмы и политравмы.

Один пострадавший остается в реанимации, но он уже в стабильном состоянии, и в начале следующей недели врачи планируют переводить его в обычную палату в отделении.

Напомним, днем 28 октября возле села Березовское Дергачевского района Харьковской области на газораспределительном пункте произошел взрыв. Два человека погибли, 9 пострадали. Двое из пострадавших находились в критическом состоянии, один из них  скончался утром следующего дня.

 

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