Взрыв на газораспределительной станции в Дергачевском районе: медики рассказали о состоянии пострадавших

Харьковские медики рассказали о состоянии здоровья пострадавших от взрыва на газораспределительной станции в Дергачевском районе.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Харьковской городской больницы сокрой и неотложной помощи Аслана Цогоева, все госпитализированные пострадавшие стабильные.

Двоих из них на следующей неделе врачи планируют выписать.

В ожоговом отделении сейчас 5 пребывают человек (трое были госпитализированы в ожоговое отделение сразу, двоих перевели из отделений травмы и политравмы.

Один пострадавший остается в реанимации, но он уже в стабильном состоянии, и в начале следующей недели врачи планируют переводить его в обычную палату в отделении.

Напомним, днем 28 октября возле села Березовское Дергачевского района Харьковской области на газораспределительном пункте произошел взрыв. Два человека погибли, 9 пострадали. Двое из пострадавших находились в критическом состоянии, один из них скончался утром следующего дня.