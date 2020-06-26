Взрыв в многоэтажке на Позняках: Кличко заявил, что поврежденный дом полностью демонтируют

26 июня 2020 г. 15:30
Источник: Украинская правда
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Поврежденный взрывом жилой дом в Дарницком районе столицы будет полностью демонтирован.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 26 июня

"Дом, как и говорили ранее специалисты, будет полностью демонтирован. Уже разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам", - сказал он.

По словам мэра, также специальная комиссия обследовала соседние секции возле многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 и дома на улице Григоренко, 41. К обследованию зданий были привлечены специалисты государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций".

По заключению института, повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы привести к их обвалу, специалисты не обнаружили. Поэтому, штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры.

Заключения же о причинах взрыва в доме сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Продолжается экспертиза, правоохранительные органы работают, виновные в этой трагедии должны понести ответственность.

 

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