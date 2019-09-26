Взрыв в пабе "Стена": в суде состоялись прения сторон. Обвиняемой грозит 12 лет лишения свободы

Взрыв в пабе "Стена" по улице Рымарской раздался поздно вечером 9 ноября 2014 года. Тогда в результате полученных травм на больничных койках оказались 13 человек. Двое из них получили крайне серьезные ожоги - у них обгорело почти 50 процентов кожи.

В тот вечер они собрались для того, чтобы посмотреть очередной матч “Металлиста”.

Уже через несколько дней после теракта работники СБУ заподозрили российский след в этих событиях, а впоследствии смогли нейтрализовать диверсионно-разведывательную группировку из 12 человек, которые имели отношение и к взрыву в "Стене".

Из всех членов этой группировки на украинских бойцов не обменяли только Марину Ковтун. Она, по данным следствия, руководила диверсантами и, собственно, передала взрывное устройство подрывнику.

Сегодня в Киевском суде города состоялись прения сторон.

Свою позицию обвиняемая так и не изменила, только теперь не прячет лицо листом, как в начале слушаний.

Марина Ковтун, обвиняемая

А чё вы не приходили, когда допрашивали свидетелей, чтоб видно было, где правда, где ложь, а пришли, когда уже под конец?

Марине Ковтун инкриминируется сразу 5 статей Уголовного кодекса. Это и призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, диверсия, террористический акт, незаконное хранение оружия и боеприпасов. Но главная часть обвинения заключается в том, что она собственноручно передала взрывное устройство непосредственному исполнителю. После чего он в обычном пакете занес его в паб и оставил там.

Сторона государственного обвинения в дебатах от суда требует максимального наказания по ч.2 статьи 258-й в виде 12 лет лишения свободы.

Олег Максюк, прокурор

Матеріальних збитків зазнала фізична особа-підприємець та фізична особа-підприємець, що орендувала приміщення. Винуватість обвинуваченої Ковтун у вчиненні злочину, а саме: вибуху у пабі “Стіна”- теракту - доведена та досліджена на судовому засіданні

Сама же обвиняемая вины не признает. Утверждает, что объявленная информация во время дебатов прокурором - клевета. Просит для себя оправдательного приговора по всем статьям.

Марина Ковтун, обвиняемая

Считаю необходимым привлечь к ответственности следователя и прокурора по правонарушениям, прописанным в статье 366, заключающихся в подаче заведомо ложных сведений в суд. На основании вышеизложенного прошу вынести мне оправдательный приговор по всем статьям УК Украины, по которым обвиняет меня прокуратура

В прокуратуре Харьковской области максимальный срок наказания - 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - просят ввиду отсутствия у Ковтун смягчающих обстоятельств, а также несовершеннолетних детей. А то, что она так и не признала своей вины - её законное право, говорит Вита Дубовик.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Судовий розгляд цієї справи тривав дуже довго, кілька років, на жаль. Це пов’язано з судовою системою, з реформами, з тим, що доводилось починати слухати провадження спочатку. Є певна частина об’єктивних причин, чому так довго розглядалася справа. Ми вважаємо, що зібрано достатньо доказів і, що на сьогодні можна виносити вирок

Оглашение приговора Марине Ковтун суд назначил предварительно на 7 октября.