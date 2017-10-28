Взрыв возле редакции Эспрессо: Один из погибших был фигурантом судебного разбирательства

28 октября 2017 г. 10:53
Источник: Новое Время
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Бывший сотрудник Министерства внутренних дел подполковник Михаил Мормиль, который погиб в результате взрыва возле редакции телеканала Эспрессо, судился с ведомством.

Об этом сообщил его друг Руслан Болгов, пишет 112 Украина.

Отмечается, что судебное разбирательство длилось два года из-за выплаты компенсации за ДТП, в котором пострадал Мормиль.

"Он боялся за свою жизнь, поскольку его "догоняли" события 2009 года. Было большое, серьезное ДТП, в котором он был участником и повредил спину, после чего пошатнулось здоровье. Его хотели сделать виновным в этом ДТП", – рассказал Болгов.

Напомним, вечером 25 октября на улице Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв мотоцикла, в результате чего ранения получил народный депутат Игорь Мосийчук. Взрыв квалифицирован как теракт.

В результате взрыва два человека погибли (охранник народного депутата Игоря Мосийчука 31-летний работник полиции полка особого назначения Руслан Кушнир и 36-летний экс-сотрудник МВД Михаил Мормиль, который жил в доме неподалеку), еще трое получили ранения (Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и местная жительница).

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