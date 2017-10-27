Взрывотехники и пожарные спасали самолет на авиазаводе

Первыми на место прибывают пожарные. Легенда такая - неизвестные побывали на территории аэропорта, устроили пожар, и под прикрытием могли повредить или даже заминировать самолет. Злоумышленники скрылись, но оставили нескольких пострадавших. Одновременно со спасателями начинают работать медики.
Юрий Надольский, главный врач медсанчасти ХГАПП
У пострадавшего перелом бедра, перелом голени и тупая травма живота. Шинирую больного, кровопотеря, ставим капельницу пострадавшему.
Учения на случай чрезвычайной ситуации на авиазаводе проводятся каждые полгода. И каждый раз - новый сценарий.
Максим Левицкий, инспектор-взрывотехник взрывотехнического Управления ГУНП Харковской области
На место прибыла команда взрывотехников, т.к. кроме зажигательных элементов могли присутствовать взрывные устройтсва. С применением служебной собаки был произведен осмотр самолета.
Взрывчатка не найдена, в нормативы уложились. На этот раз ликвидация чрезвычайной ситуации прошла даже быстрее, чем в прошлом году.
Виктор Нечипас, начальник летно-испытательного комплекса ХГАПП
Учения показали, что мы готовы в случае аварийной посадки самолета все ликвидировать в установленное время. У нас три минуты на разворот.
В учениях в этот раз было задействовано около тридцати специалистов.