Взрывотехники и пожарные спасали самолет на авиазаводе

Первыми на место прибывают пожарные. Легенда такая - неизвестные побывали на территории аэропорта, устроили пожар, и под прикрытием могли повредить или даже заминировать самолет. Злоумышленники скрылись, но оставили нескольких пострадавших. Одновременно со спасателями начинают работать медики.

Юрий Надольский, главный врач медсанчасти ХГАПП

У пострадавшего перелом бедра, перелом голени и тупая травма живота. Шинирую больного, кровопотеря, ставим капельницу пострадавшему.

Учения на случай чрезвычайной ситуации на авиазаводе проводятся каждые полгода. И каждый раз - новый сценарий.

Максим Левицкий, инспектор-взрывотехник взрывотехнического Управления ГУНП Харковской области

На место прибыла команда взрывотехников, т.к. кроме зажигательных элементов могли присутствовать взрывные устройтсва. С применением служебной собаки был произведен осмотр самолета.

Взрывчатка не найдена, в нормативы уложились. На этот раз ликвидация чрезвычайной ситуации прошла даже быстрее, чем в прошлом году.

Виктор Нечипас, начальник летно-испытательного комплекса ХГАПП

Учения показали, что мы готовы в случае аварийной посадки самолета все ликвидировать в установленное время. У нас три минуты на разворот.

В учениях в этот раз было задействовано около тридцати специалистов.