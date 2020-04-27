Взрывы боеприпасов в Балаклее: Чумак опровергает версию о намеренном минировании

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак отверг озвученную главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамия версию парламентской временной следственной комиссии об умышленном минировании и подрыве боеприпасов на арсенале в Балаклее Харьковской области в марте 2017 года. Об этом Чумак заявил в

«Когда с подачи одного из руководителей подразделений ГБР и по инициативе Давида Арахамия была образована эта ВСК, я собрал всю следственную группу - следователей СБУ, расследующих это дело с самого начала, прокуроров, осуществляющих ее процессуальное руководство, экспертов КНИИСЭ, делавших все официальные экспертизы, и более трех часов заслушивал результаты расследования, в том числе и заключения по каждой версии, которые были у следствия. Так вот версия «закладок в почву» была полностью отвергнута », - отметил Чумак.

По его словам, сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил, невозможно. Кроме того, добавил Чумак, есть и другие доказательства того, что первые взрывы были не из-под земли.

«Со всем уважением отношусь к экспертам Харьковского института судебных экспертиз им. Бакариуса, но отнюдь не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование", - отметил в посте Чумак.

Он также сообщил, что в прокуратуре "сами в прострации от этих заявлений".

Как сообщалось ранее, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Временная специальная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Балаклее подготовила свой первый отчет, в котором, в частности, ставит под сомнение официальную версию о применении беспилотников для подрыва арсенала.

По его словам, «экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась воронка, имеющая огромные размеры. В то же время после тушения пожара на территории арсенала обнаружены до 10 аналогичных воронок, что свидетельствует о тождественном характере их минирования". Кроме того, как он отметил, есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва "в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиадвижения о пролете беспилотника не выдерживают любой проверки и противоречат здравому смыслу".