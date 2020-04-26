Взрывы на военном арсенале в Балаклее: опубликован отчет ВСК

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследовала обстоятельства взрыва военных складов в Балаклее опубликовала отчет о проделанной работе. В отчете говорится, что взрыв склада был вызван не атакой беспилотников РФ (это официальная версия произошедшего), а в результате умышленного подрывом места открытого хранения боеприпасов.

Отмечается, что в ВСК пришли к такому выводу после того, как выслушали доклад директора Харьковского НИИ судебных экспертиз Александра Клюева, который представил фотоматериалы и изложил свое видение ситуации.

"На заседании Комиссии 17.01.2020 заслушали директора Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М. С. Бокариуса, профессора Клюева А. Н., который с применением фотоматериалов подробно объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65-го арсенала ГРАУ ВСУ в пгт. Балаклея был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва углубленных в грунт взрывчатых веществ, что достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия", - говорится в отчете ВСК.

Согласно заключению специалистов, которые по решению комиссии проводили комплексную судебную военную, взрывотехническую и пожаротехническую экспертизу, воронка на технической территории 65-го арсенала ЦРАУ (Центрального ракетно-артиллерийского управления) ВСУ в Балаклее Харьковской области образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва, погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которой входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия.

"Согласно экспертной оценке, учитывая фактические размеры воронки на МВЗ № 69, наиболее оптимальным считается расположение кумулятивно-фугасных зарядов в два ряда по пять в каждом ряду", - говорится в документе.

В отчете отмечается, что у ВСК есть основания полагать, что подрыв арсенала в Балаклее, в результате которого погибли гражданские лица, а также были уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 млрд грн, был умышленно спланированным действием.

"Указанные факты остались без внимания следователей СБУ и процессуальных руководителей военной прокуратуры, действия которых при содействии руководства Генеральной прокуратуры Украины, Главной военной прокуратуры и СБУ… фактически привели к сокрытию объективных причин и обстоятельств уничтожения арсенала", - говорится в отчете ВСК.

В марте 2017 года в Балаклее Харьковской области вспыхнул первый пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км). Над опасной зоной запретили полеты, ограничили движение на дорогах.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию. Через полгода расследования тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что был установлен факт того, что с территории России прибыл беспилотник, который сбросил термобарические заряды, ставшие причиной взрыва под Балаклеей.

3 мая 2018 года на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел второй пожар.

В Генеральном штабе тогда рассказали, что на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее загорелась трава. Там выполняли работы по очистке и разминированию остатков неразорвавшихся снарядов в результате прошлогоднего пожара. Правоохранители расследовали инцидент как халатное отношение к военной службе.

А 15 ноября 2019 года в Харьковской области в районе Балаклейского военного арсенала произошли взрывы. В результате происшествия два военных сапера погибли, еще пять военнослужащих ВСУ получили ранения разной степени тяжести.