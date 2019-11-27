Взрывы в Балаклее: следствие озвучило основную версию гибели военных (видео)

Грубое нарушение техники безопасности - главная версия следствия по делу о недавних взрывах в Балаклее Харьковской области. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Взрыв произошел во время утилизации боеприпасов две недели назад. Трое саперов погибли, четверо - получили ранения.

Предварительно установлено, что сдетонировал реактивный двигатель, когда его грузили на машину.

Почему так произошло - сейчас устанавливают специалисты: предназначено полтора десятка экспертиз, результаты которых будут за 3 месяца. Уже тогда, утверждают следователи, в деле появятся подозреваемые.

Сейчас допросили более ста человек - от руководства воинской части в рядовых военных, показания дали также и ранены саперы.

Виновным в трагедии грозит до 10 лет тюрьмы.