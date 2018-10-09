Взрывы в Ичне. Из Харькова отправили гуманитарную помощь в Черниговскую область

Собирать помощь жителям Черниговщины в Харькове начали с самого утра. Деньги передавали, в основном, предприниматели из разных уголков области, рассказывают в облгосдаминистрации. Участвовали в отправке гуманитарки также курсанты - будущие спасатели, именно они помогали загружать огромную фуру.

Дмитрий Фирсов, курсант НУГЗУ:

Ми знали ще з перших вуст, що в Чернігівській області надзвичайна ситуація і нам доповіли, хто хоче допомагати – відправити гуманітарну машину до Чернігівщини, і сказали, хто з бажаючих, вибрали 15 чоловік, але хотів весь курс допомогти.

Удалось собрать более 20 тонн самых необходимых продуктов, от овощей до разных видов круп, подчеркивают в ХОГА. В Черниговскую область груз с продуктами доставят уже ночью.

Андрей Колос, директор департамента экономіки и международных отношений ХОГА:

Вже о третій годині товар з різних районів Харківщини доїхав до міста Харкова і вже вантажиться. Тобто декілька годин на прийняття рішення і відправку товару. Зараз це в першу чергу продукти, далі будемо збирати заявки на матеріали і розуміти як ми можемо допомогти постраждалому регіону.

Светлана Колочева, зам. нач. департамента экономіки и международных отношений ХОГА:

Мы отправляем продовольственную группу товаров - это товары первой необходимости. Это хлеб, вода, мука, овощи, колбаса, сахар, масло растительное, то есть то, что необходимо людям на первое время, чтобы пержить данные трудные моменты, которые у них в жизни наступили.

Из Харьковской области в Черниговскую отправили два пожарных танка с экипажем - из Балаклеи и Малиновки. Их перевозят на специальных автомобильных платформах. Военные склады возле города Ичня в Черноговской области вспыхнули около 3 ночи. По состоянию на 10 часов утра огонь успел охватить несколько хранилищ, взрывы гремели каждые 5-10 минут. Из Ични и населенных пунктов вблизи пылающего арсенала уже эвакуировали больше 10 тысяч людей, однако массовая эвакуация по состоянию на 17.00 еще продолжалась - по предварительным оценкам это количество может вырасти до 15-20 тысяч. Движение на многих автомобильных дорогах запрещено, приостановлено также и движение поездов, воздушное пространство над арсеналом закрыто в радиусе 20 километров. В данный момент проверяется несколько версий возникновения пожара, прдеставители Службы безопасности Украины не исключают, что взрыв боеприпасов произошел из-за диверсии.

