Взять шефство над животным или стать волонтером. В Харькове стартует новый социальный проект

12 октября 2017 г. 18:31
Автор: Лариса Говина
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Получить бесплатный доступ к благотворительным программам, онлайн-экскурсиям, а также научным разработкам и даже взять шефство над животным. В харьковском экопарке запускают новую социальную программу «Народный Экопарк», идея которой принадлежит Наблюдательному совету Международного благотворительного "Фонда Александра Фельдмана". Эта программа подразумевает реализацию социальных инициатив и продвижение волонтерского движения.

 

Дмитрий Безпалов, руководитель проекта "Народный Экопарк":

 

Для нас очень важна обратная связь между нами и нашими посетителями. Любой участник проекта, харьковчанин и не только харьковчанин может проявить инцииативу и подсказать нам, какие активности и другие направления в Фельдман Экопарке могут появиться в ближайшее время, которые мы будем реализовывать вместе.

 

 

"Народный Экопарк" станет площадкой для новых идей направленных на развитие общества - это и помощь людям с особыми потребностями, и охрана природы, и психологическая реабилитация. Все желающие смогут, заполнив специальную анкету, бесплатно получить Акцию и пластиковую карту, после чего их ждет ряд привилегий: например, возможность первыми записаться онлайн на любой тренинг или занятие на территории Экопарка.

Видео: 

AVEK 2 Govina avi

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