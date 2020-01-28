Взятка в $30 тысяч: ГБР направило в суд обвинение харьковскому чиновнику

28 января 2020 г. 15:20
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Как сообщили в пресс-службе ГБР, за злоупотребление влиянием и взятку в 30 000 долларов США будут судить чиновника Фонда государственного имущества Украины. 

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту злоупотребления влиянием и получения неправомерной выгоды начальником одного из отделов регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Харьковской, Донецкой и Луганской областях (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

В суд направлено обвинительное заключение.

Следствием установлено, что в октябре 2019 чиновник получил от руководителя одного из государственных предприятий Харьковской области неправомерную выгоду в сумме 30 000 долларов США за содействие в согласовании документов по паи земель этого предприятия, а также в продлении контракта по его дальнейшего пребывания в должности директора.

На полученные средства, недвижимое имущество и транспорт чиновника наложен арест.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществлял Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. 

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. 

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