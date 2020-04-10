По возможному факту взятки харьковским полицейским назначено служебное расследование

Ранее сообщалось о том, что правоохранители подозревают начальника отделения одного из отделов ГУНП в Харьковской области в том, что он хотел получить взятку за работу предприятия во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по факту возможного совершения харьковским полицейским уголовного преступления назначено служебное расследование.

На период его проведения работник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, 9 апреля 2020 во время мониторинга сети Интернет на одном из телеграмм каналов правоохранители обнаружили критическую публикацию, в которой якобы работник оперативного подразделения ГУНП получил неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США от неустановленных лиц за невмешательство в их преступную деятельность, а именно совершение кражи из автомобиля.

Проверкой установлено, что к указанному событию может иметь отношение подполковник полиции, начальник отдела одного из оперативных подразделений областного главка.

Результаты служебного расследования будут доведены до сведения общественности.