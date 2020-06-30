Взятка за установку сомнительного аттракциона. Чиновника Холодногорской райадминистрации в Харькове задержали с поличным

Установка батутов, надувных горок и временных развлекательных центров - компетенция местных администраций. При этом в карантинный период для детей, которые остались в городе, это не единственный способ развлечься.

Поэтому за право установить горку в "проходном" месте идет настоящая борьба. Этим и решил воспользоваться чиновник райадминистрации в Холодногорском районе, который «запросил» 12000 гривен за разрешение. Причем это была цена за один месяц

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь облпрокуратуры

Досудебным расследованием было установлено, что начальник одного из отделов Холодногорской райадминистрации требует неправомерную выгоду в размере за предоставление разрешительных документов на установку детских развлекательных площадок. Из этих 12 тысяч гривен шесть - за каждую установленную такую ​​конструкцию.

Чиновника задержали с поличным. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пока же, на время следствия, суд избрал ему меру пресечения - ночной домашний арест. При этом правоохранители отмечают, что они реагируют на сигналы предпринимателей, у которых требуют взятки. Но проверить все надувные аттракционы, их безопасность у них не хватает потенциала и полномочий.

Так же, как и у службы Гоструда. Дело в том, что горки, батуты и тиры не относятся к аттракционам повышенной опасности, поэтому действие «Правил устройства и безопасной эксплуатации аттракционной техники» на них не распространяется. Поэтому и решение специальных инспекций не требуется. На них распространяются только общие правила безопасности, но как их придерживаются, можно проверить только во время плановой проверки, говорят в облуправлении службы Гоструда. А пока до нее дойдет, владельцы батута его могут просто убрать.

Разрешения на развлекательные городки, как и на МАФы, выдают или даже продают местные райадминистрации. Но также - частично негласно, и все, что имеют владельцы аттракционов, - единственный документ, который предоставляют как правило операторы развлечения - праздное письмо из райадминистрации. И то, в нем ни слова о том, кто несет ответственность за безопасность детей и безопасность самого аттракциона. Таблички свидетельствуют лишь об ответственности родителей.

При этом такие аттракционы уже не раз становились причиной трагических случаев: на Салтовке погибла 17 девочка-оператор, которую во время дождя ударило током. Дважды серьезно травмировались дети, которые, прыгая, вылетали с горок и батутов. В этом случае правоохранители начинают расследование, но для чиновников батуты остаются поводом для наживы.