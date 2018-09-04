Взывала о помощи из канализации. Как в Чугуевском районе корову спасали

Спасти кормилицу семьи. С такой просьбой накануне обратилась к спасателям жительница села Коробочкино Чугуевского района. Испуганная женщина сообщила спасателям, что ее корова упала в канализацию и в прямом смысле слова взывает о помощи.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

Ширина этого кольца общая в диаметре была 1,5 метра. С учетом веса, а корова приблизительно около 200 кг, она находилась там в очень сжатом состоянии, и попытки ее были - как-то освободиться

Место происшествия густо заросло травой, и женщина не догадывалась об угрозе, рассказали спасатели.

Животное находилось на глубине примерно 2,5 метра.

Чтобы вытащить его, чрезвычайники обратились за помощью к местному предприятию, чтобы им предоставили необходимую технику

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

Они запросили спецтехнику – кран, который там находился на предприятии. Это предприятие направило туда кран, и наши спасатели специальными веревками, именно мягкими лентами, они ее аккуратно, спустились вниз, обвязали и достали и уже перевели на землю. Она еще находилась в таком лежачем состоянии, ну а потом она ушла и бодро себя чувствовала

По словам Игоря Лупандина, в данном - довольно нестандартном - случае спасателям помогли знания и умения ориентироваться, исходя из обстоятельств, ведь животное не может отвечать на вопросы, и поэтому приходилось действовать, полагаясь на опыт и интуицию.