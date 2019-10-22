Wizz Air откроет маршруты в Запорожье

Лоукостер Wizz Air планирует открыть сразу шесть маршрутов из Запорожья, рейсы в Вену, Вильнюс, Будапешт, Гданьск, Краков и Вроцлав уже появились в системе бронирования.

При выборе этих направлений система сообщает, что маршруты подлежат одобрению со стороны регулятора (This route is pending regulatory approval). В прошлом году таким же образом появилась информация о рейсах Wizz Air из Львова во Франкфурт за несколько недель до того, как их анонсировала авиакомпания.

22 октября Wizz Air проведет в Киеве пресс-конференцию, на которой объявит о дальнейших планах развития на украинском рынке. Запорожье в случае официального анонсирования станет пятым городом в Украине в маршрутной сети Wizz Air после Львова, Одессы, Киева и Харькова.