 

Wizz Air откроет маршруты в Запорожье

22 октября 2019 г. 11:19
Источник: Ua.news
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Лоукостер Wizz Air планирует открыть сразу шесть маршрутов из Запорожья, рейсы в Вену, Вильнюс, Будапешт, Гданьск, Краков и Вроцлав уже появились в системе бронирования. 

При выборе этих направлений система сообщает, что маршруты подлежат одобрению со стороны регулятора (This route is pending regulatory approval). В прошлом году таким же образом появилась информация о рейсах Wizz Air из Львова во Франкфурт за несколько недель до того, как их анонсировала авиакомпания.

22 октября Wizz Air проведет в Киеве пресс-конференцию, на которой объявит о дальнейших планах развития на украинском рынке. Запорожье в случае официального анонсирования станет пятым городом в Украине в маршрутной сети Wizz Air после Львова, Одессы, Киева и Харькова. 

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