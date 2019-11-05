Xiaomi официально представила смартфон с 108-мегапиксельной камерой

05 ноября 2019 г. 19:25
Источник: ZN,ua
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В международной версии смартфон будет называться Mi Note 10.

Главной особенностью новинки, о которой было известно еще до анонса, стала пентакамера на 108 мегапикселей.

Камера устройства состоит из пяти модулей, которые выстроены вертикально в левом верхнем углу задней панели. Справа от основного блока находятся две сдвоенные светодиодные вспышки.

Смартфон оснащен OLED-дисплеем диагональю 6,47 дюйма и разрешением Full HD+, который загибается на боковые грани. Работает устройство под управлением процессора Snapdragon 730G. 

Емкость аккумулятора смартфона составляет 5260 мАч. Объем оперативной памяти гаджета составляет от шести до восьми гигабайт, а встроенной – 128-256 гигабайт.

Mi CC9 Pro работает под управлением Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой MIUI 11 и будет поставляться в трех цветовых решениях: Aurora Green, Glacier White и Midnight Black.

Стоимость устройства будет стартовать от 400 долларов. В Китае уже открыт предзаказ на смартфон, продажи стартуют 11 ноября.

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