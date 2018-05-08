" Я ее била, но я ж ее не убила"- в Дзержинском суде начался процесс над няней, которая била ребенка с ДЦП

Эти кадры жестокого истязания больного ребенка няней из Харькова видела вся Украина. Светлана Савченко больше года работала в семье Ларисы Сандеви.

Сорокашестилетняя женщина занималась Лерой. Они сначала очень подружились, но примерно с Нового года женщина стала замечать, что ее ребенок нервничает, плачет, хочет к бабушке. Тогда Сандеви установила в квартире камеру, но няне об этом не сказала. То, что Лариса увидела на видео, ее шокировало. За четыре няня ударила ребенка 15 раз.

Лариса Сандеви, мама потерпевшей девочки (АРХИВ, март 2018)

До этого, почему и камера, почему и все эти синяки мне пришлось зафиксировать, потому что ребенок на слово «няня» начал плакать(ребенок реагирует).. няня , да няня

Сегодня в Дзержинском суде Харькова - подготовительное заседание по делу избиения ребенка с ДЦП.

Савченко явилась со своим адвокатом. На глазах - темные очки, никаких извинений, никаких комментариев от подозреваемой журналисты так и не услышали:

Светлана Савченко, обвиняемая ( стоит с адвокатом и молчит)

- Чому ви мовчите?... Я все ж таки ще раз поставлю це питання: ви не хочете вибачитись перед дівчинкою та її мамою? … Чому ви відмовляєтесь коментувати..

Самой девочки и ее представителя из социальной службы не было. На суде в качестве свидетеля - присутствует мама девочки Лариса Сандеви. Она рассказала, что ее дочь до сих пор вздрагивает при упоминании няни, ей пришлось пропить курс успокоительных таблеток, она до сих пор нормально не может заснуть. Сама Лариса едва сдерживает слезы, а о результатах судмедэкспертизы вообще не может вспоминать спокойно:

Лариса Сандеви, мама потерпевшей девочки

Мы пропивали противостудорожные препараты, в течение месяца, потому что повысилась судорожная активность у нас, несколько капельниц сделали, чтобы убрать отек на затылке и противовоспалительные, потому что бедро беспокоило. Я только что перелистывала протокол исследования, честно говоря, немножко в шоке, больше 106 ударов. Больше чем 106 ударов! Это свежие удары, то, что было застарелое, оно вылезло после судмедэкспертизы через 4 дня

За то время, пока шло досудебное расследование, мама девочки с няней не общалась. Зато сама Савченко уже снова будто бы трудоустроилась, говорит Сандеви, она лишь изменила свой телефон, и снова работает сиделкой у ребенка. Это шок, говорит Лариса:

Лариса Сандеви, мама потерпевшей девочки

Как по мне - это очередная жертва, которая парализованная лежит, это мои, конечно, догадки

Сначала заявление матери Леры об избиении внесли в журнал досудебных расследований по статье 125 - «умышленное нанесение телесных повреждений». Но в ходе расследования появились доказательства, которые дали основание для переквалификации действий обвиняемой. Сейчас ее подозревают по ч. 1 статьи 127 - Пытки:

Наталья Клочко, прокурор Харьковской местной прокуратуры №1

Треба зважати, що кримінальне порушення вчинено до дитини, діти більш гостро регагують на біль, на психологічний тиск , тому прийняте таке рішення ,я вважаю - воно обгрунтоване

Подозреваемая виновной себя не считает, говорит Наталья Клочко. Если ее вину докажут, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Следующая дата судебного разбирательства - 6 июня.