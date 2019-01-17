«Я ей не понравилась внешностью», - харьковчанка пожаловалась на государственного нотариуса

Для Лилии Губаревой обращение к государственному нотариусу за оформлением собственного наследства, по словам женщины, обернулось кучей негатива. Женщина утверждает, что государственным нотариусом Лидией Ольховской проводится выборочный прием граждан.

Лилия Губарева, юрист

После того, как я обратилась к нотариусу Ольховской Лидии Николаевне, я услышала в свой адрес грубые, грубое отношение непосредственно ко мне как к личности, а именно: я ей не понравилась внешностью, я ей не понравилась тем, что я пришла в нерабочее время, как она сказала, что она наследственные дела не ведёт.

Приняла государственный нотариус Лилию Губареву только после обращения последней на горячую правительственную линию с жалобой, рассказывает женщина. Но после исследования архива издала постановление об отказе в совершении нотариального действия, рассказывает Губарева.

Лилия Губарева, юрист

Нотариальный округ, на самом деле, данной нотариальной конторы не соответствует законодательству, поэтому я считаю, что данная постанова "Про відмову у вчиненні нотаріальної дії" есть, даже я бы сказала, не недействительна, а никчемна.

В областном управлении юстиции подтверждают, что конфликт действительно имел место, а ситуация находится на контроле. Уверяют: по каждой жалобе, а их за два года было девять, - объявлены предупреждения государственному нотариусу, рассказывает начальник управления по вопросам нотариата Елена Юдина.

Елена Юдина, нач. управления по вопросам нотариата

Так, є такі скаржники, які в своїх заявах зазначають, що вона достатньо грубо поводилася при прийомі при бесіді з відвідувачами. Вони були розглянуті в повному обсязі і були проведені перевірки фактів, зазначених в цих скаргах. Державний нотаріус була попереджена про недопущення в майбутньому порушень закону, не тільки закону, але й професійної етики нотаріуса.

Сама нотариус по приезду к ней съемочной группы сказала, что давать комментарий будет только на письменный информационный запрос. Впрочем, уже на него ответила, что по закону нотариусы не являются субъектами властных полномочий, поэтому и не являются распорядителями информации, таким образом, отказавшись комментировать сложившуюся ситуацию.