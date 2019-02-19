"Я готова нести наказание": обвиняемая по делу о ДТП на Сумской выступила в дебатах

19 февраля 2019 г. 15:05
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Елена Зайцева, обвиняемая по делу о смертельном ДТП на Сумской, в результате которого погибли 6 человек и пострадали пятеро, признает вину и готова нести наказание.

Об этом она заявила в ходе дебатов по делу, которые продолжились сегодня в Киевском райсуде Харькова.

Она сказала, что признает все пункты нарушений ПДД, которые инкриминируются ей.

«Я чувствую свою вину. Я действительно искренне каюсь, поэтому я признаю все иски. Я буду стараться с семьей погасить их по мере своих возможностей. Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд», - сказала Зайцева, пообещав, что больше никогда не сядет за руль.

Сейчас суд предоставил слово ее защитнику – адвокату Юлии Козырь.

 

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