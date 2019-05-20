«Я хочу чути»: в Харькове прошел день кохлеарного импланта

Маленькая Маргарита танцует ча-ча-ча и вальс на празднике, посвященном всеукраинскому «Дню кохлеарного импланта» под девизом "Я хочу чути". Здесь дети с недостатками слуха пели, читали стихи и развлекались с аниматорами. Чтобы иметь возможность показать свои таланты им пришлось изрядно потрудиться и пережить операции. Шестилетней Маргарите для того чтобы слышать пришлось стоять в очереди на кохлеарную имплантацию за бюджетные средства около двух лет. Такие операции бесплатно пока делают только в Киеве и то на одном ушке, рассказывает мать девочки Елена Гунько.

Елена Гунько, мать Маргариты

Вот мы несколько лет здесь находимся и вот второй раз мы попадаем на такой праздник. Это для того чтобы нас услышали и увидели родители, которые уже отчаялись у которых дети, родились глухими или в силу каких-то заболеваний или препаратов - стали глухими. Глухота - это не приговор.

Девочки Валерия и Виктория имеют врожденную глухоту, впрочем, с помощью кохлеарного импланта, сестры имеют возможность заниматься всем, что нравится.

Наталья Польшикова, мать Валерии и Виктории

Очень хорошо любят рассказывать стихи, занимаются они в школе - это у нас танцы и ещё английским языком.

На празднике присутствовало более 7 десятков малышей с тяжелыми нарушениями слуха. Цель таких праздников - объединить родителей таких детей, рассказывает председатель общественной организации " Чути майбутнє " Марина Николаева.

Марина Николаева, председатель ОО "Чути майбутнє"

Они могут прекрасно с помощью кохлеарной имплантации слышать, понимать, говорить и жить полноценно в социуме. Мы хотим, чтобы о нас ждали, мы хотим, чтобы наши дети между собой общались. И чтобы всех соединить вместе, мы устраиваем такой ежегодный праздник. Вот уже третий год подряд.

По словам доцента кафедры отоларингологии Эрнеста Потапова, слуховой аппарат не может полностью компенсировать слух человеку в отличие от кохлеарного импланта. С последним с помощью электродов, которые вживляют в ушную улитку - человек получает полноценный искусственный слух. Впрочем, стоимость такой операции, а это около 30 000 евро за одно ушко - большинству не по карману.

Эрнест Потапов, доцент кафедры отоларингологии Харьковской медицинской академии

Привернути увагу до проблеми лікування та реабілітації хворих з вадами слуху. Але рішення цієї проблеми залежить і від держави, державних установ, які фінансують цю програму. Але цього фінансування зовсім не достатньо, на сьогоднішній час.

Пока в Харькове удалось провести только одну операцию по установке системы кохлеарной имплантаций за счет родителей и волонтерской помощи.

Ирина Рычкова, сурдопедагог 30-й городской отоларингологической клинической больницы

Государственного обеспечения сейчас нет, к сожалению. И ещё очень большая проблема в том, что дети эти вырастают и им речевые процессоры и комплектующие, тоже нужно менять. Они тоже дорогостоящие и нет программы для взрослых детей, которые уже после 18. В Киеве есть городская программа, которая уже тоже выделяет деньги, именно город Киев выделяет деньги для своих детей и закупает импланты и меняет.

В Харькове более ста детей уже имеют кохлеарные импланты и около 50 детей, в них нуждаются. Поэтому сейчас общественная организация собирает подписи, чтобы власть запустила региональное обеспечение программы финансирования данной операции для малышей.