«Я не признал вину и не просил помилования», - Кольченко

Освобожденный украинский политзаключенный Александр Кольченко не просил у президента РФ Владимира Путина помиловать его. Об этом активист сказал в интервью Hromadske.

Он рассказал, что в московском СИЗО его завели в кабинет, где вручили образец заявления о помиловании.

"Я читаю — просьба о помиловании... Говорю: "Спасибо, ничего не буду писать", — сказал Кольченко.

Когда сотрудник СИЗО спросил его о желании вернуться на родину, Кольченко ответил, что ему безразлично.

"Хорошо, вы уже написали", - так тогда ответил Кольченко сотрудник СИЗО и ушел.

Александр Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти 5 лет. Он отбывал срок в исправительной колонии №6 в российском Копейске (Челябинская область).

Вчера, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.