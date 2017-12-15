"Я один докажу, что ни в чем не виновен, а им будет стыдно": в Харькове избирают меру пресечения Андрею Лесику

В зал судебных заседаний Андрея Лесика заводят в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины. Ранее депутата Харьковского горсовета, лишенного полномочий судом, задержали в Сватово, Луганской области. По его словам, он там находился, чтобы якобы пройти курс лечения после физических и психологических издевательств со стороны силовиков. Лесику объявили о подозрении по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содеянное лицом, которое является представителем власти».

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковськой обл.:

Громадянин підозрюється у закликах до непокори владі, до проведення незаконного референдума, до створення Одеської народної республіки, до блокування транспортних розв"язок з метою перешкоджання проходу військових та представників поліції. І багато чого іншого.

Прокуратура настаивает на содержании под стражей без определения суммы залога. Избрание меры пресечения было назначено на 15.30 в Киевском районном суде, но вовремя не началось. Сначала Лесик отказывается от адвоката, затем пишет заявление об отводе судьи. Все обвинения называет необоснованными.

Я сейчас прошу дать мне возможность выложить письменный отвод судье Ефименко. Давайте листик и бумагу, я буду писать. Думаю, что часа мне будет достаточно. Не нуждаюсь в Вашей помощи. Вы можете быть свободны. - Я понимаю, но... - Меня не интересуют дальше Ваши действия. Простите, мне надо писать отвод. Где я и где Одесса? Не смешите меня, и самое главное, этой публикации нет ни у меня, нигде на странице. Поэтому, товарищи в данном случае руками областного прокурора, когда флаг мне бросали Новоросии, вот этот весь цирк с уголовным делом. Почему я без адвоката, я один докажу, что ни в чем не виновен. А им будет стыдно.

Вскоре суд удаляется в совещательную комнату для рассмотрения заявления Лесика об отводе. Тем временем, сам подозреваемый вступает в словесную перепалку с присутствующими в зале активистами.

Ответь на вопрос! - Я вам ответил! Крым народный! Точка! Это мои проблемы! Я ответил - Крым народный!- Так вокруг тебя одни проблемы, грош-цена твоему патриотизму. Ты ряженный бобик, занимаешься манипуляциями, устраиваешь цирк. - Это твое мнение, понял?

Через некоторое время Лесику в удовлетворении отвода следственного судьи отказывают. Но подозреваемый просить предоставить время для оформления повторного отвода и зачитывает обращение к прокурору области. По состоянию на 20.00 заседание еще продолжалось.