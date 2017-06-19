"Я уже сейчас помогаю полиции": В Харькове появился самый юный помощник патрульных

Внимание! Прижаться вправо!

Четырехлетний Илья Демидов вместе с папой впервые на экскурсии в Управлении патрульной полиции Харькова. Началась она с объезда территории на одном из "Приусов". И не страшно, что мальчик еще не достает до педалей, главное - это крепко держать руль и слушать советы своего напарника:

Прием! Раз, раз!

После обкатки полицейской машины самый юный помощник полиции в сопровождении взрослых направляется в кабинет начальника патрульных полицейских. Вадим Лисничук подготовился к встрече заблаговременно:

Даю тобі таку подяку, хочу побажати, щоб твоя віра в нас не зламалася. І твоя віра є основою для нас. Я тобі дуже дякую. Тобою пишаюся і ти найкраще , що є в моїй роботі. Це тобі!

Вадим Лисничук, начальник управления патрульной полиции Харькова

Все, що ми робимо, це являється наслідками тієї системи, яка працювала до сьогодні. Наша задача охороняти, служити і захищати та виховувати наступне покоління. Отакі діти, коли приходять і в них є бажання служити в патрульній поліції - є бажання бути схожими на нас, це говорить, що ми все робимо правильно!

Желание связать свою судьбу с полицией у Ильи Демидова возникло не случайно. Он родился почти в то время, когда в правоохранительную систему Украины пришли изменения, поэтому отец мальчика, все время повторяет сыну, что полицейские это пример для подражания. Ребенок мотивирован "служить и защищать" с малых лет говорит Денис, он не просто гуляет, а патрулирует улицы и хочет выучить украинский язык, ведь на нем разговаривают полицейские:

Денис Демидов, отец Ильи Демидова

Мы же ему не навязывали, мы просто говорили, что это хорошо, он это впитал, и плюс второй фактор- это новая формация детей, которые впитывают атмосферу. Информацию, я думаю, что он как я хотел быть детства врачом, так и он хочет бать полицейским

Уже осенью Илья Демидов хочет пойти на курсы "самбо", чтобы и дальше готовить себя к карьере полицейского, а его родители мечтают отдать мальчика в специализированный полицейский лицей.