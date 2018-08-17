Яблочный Спас - 2018. Пора ли доставать рукавички "про запас"?

Яблучний спас – одне з перших свят урожаю, день, у який, згідно з повір ями, природа починає брати курс від літа на осінь та зиму. 19-го серпня прийнято святити яблука, груші та виноград

В этом году отмечать Яблочный Спас будут в воскресенье. Всего в августе православные украинцы празднуют три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый. Сергей со своей спутницей с утра на рынке. Мужчина говорит, что ценовую политику на яблоки не отслеживал: не мужское это дело, заверил он. Впрочем, охотно помогает в закупке перед праздником

Сергей

Это прекрасный праздник, народный праздник и, я считаю, что традицию народную надо соблюдать, и потому праздник – есть праздник, и его нужно праздновать. – Как в Вашей семье принято его отмечать? – Сели утром, положили яблочко на стол, медика немножко, все скушали, перекрестились и сказали «с Богом» - вот таким образом

А вот Варвара яблоки в этом году покупать не будет. Женщина говорит - урожай в ее саду превысил все ожидания, а, следовательно, на праздник ее стол будет украшать именно он

Варвара

У меня свой в саду, – Какой урожай? – Очень хороший - Что, в основном, выросло, какой сорт? – Антоновка, яблоко-груша, остальные - не знаю

Подтверждает слова женщины и продавец Виктория. Она уверена - такого урожая яблок и груш не было уже очень давно.

Виктория, продавец фруктов

Десять лет не было такого урожая, как в этом году и то же самое и груш это тоже касается, потому Спас у нас в этом году будет очень шикарный, потому что цена снизилась практически втрое: от 5-ти и до 10-ти можно купить яблоко шикарное и вот такого размера

На второй Спас принято запекать яблоки, готовить пироги из постного теста и блины. Кроме яблок, следует святить другие фрукты и овощи. В частности, груши, виноград, сливы, персики, а также помидоры и морковь. В народе говорят, что в этот день запрещено шить, вязать, заниматься уборкой, а также строительными работами, и вообще выполнять любую работу по дому, кроме приготовления пищи и сбора урожая.

Поэтому большинство опрошенных харьковчан планируют лакомиться яблоками с медом. Несмотря на то, что медовый Спас уже прошел - спрос на сладкий продукт остался на высоком уровне, рассказывает продавец меда Михаил

Михаил, продавец меда

Кількість меду, купленого у цьому році, була трішки нижчою, ніж у минулому. – А чи на яблучний Спас продовжують мед купувати? – Я думаю, що в цьому році буде гарна торгівля на 19-те. Тому що це свято припадає на неділю – на вихідний день і, зазвичай, так в нас складається, що це гарні торгові дні

Цены на мед колеблются от 60 до 120 грн. за поллитровую банку, добавил мужчина. И объяснил, что стоимость зависит от сорта.

Традиции харьковчане соблюдают, констатирует продавец, таким образом, и мед, и яблоки, и орехи перед Спасом являются самыми популярными продуктами.

Погода на выходные будет способствовать празднованию - будет сухо и солнечно, говорят синоптики.

Так в субботу, 18-го августа осадков не ожидается, столбик термометра будет колебаться от 27 до 29 градусов с отметкой +.

В воскресенье также будет солнечно, температура воздуха прогреется до 16-ти градусов Цельсия ночью, и до 28 днем.

Начнется следующая неделя с безоблачной и солнечной погоды. Столбик термометра поднимется до отметки +28.