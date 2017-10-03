Яблоки по цене бананов. Как неурожай повлиял на стоимость фруктов

Виноград на любой вкус и кошелек. Весенние заморозки и погодные катаклизмы обошли стороной юг страны. Потому на нынешний урожай этой культуры не пожалуешься. Гроздья расходятся быстро, говорят продавцы. Элитные сорта идут по 50 гривен, за 25 отдают мускатные.

Сергей, продавец винограда:

Вот этот по 20 весь с мускатным таким, все. А привозной - вот он, Херсон. Чуть дороже - 35 гривен. Все берут. Детям в основном без косточек берут кишмиш, там такое.

В отношении яблок люди менее уступчивы, жалуются продавцы. Прежде чем приобрести кило плодов, обойдут весь рынок. Потому заманивают покупателя кто интересной рекламой, а кто и обещанием сторговаться. Вот на этом прилавке обычно до 8-ми сортов яблок из Полтавы и Западной Украины.

Игорь, продавец фруктов:

Яблочки продаем по 20 гривен. Грушки - 17-18, большие - 25. Очень хороший сорт. Есть яблочки и по 10 гривен дешевые продают, местные, там летние. Это - зимние, они до 25 гривен доходят.

Яблоки по цене заморских бананов. Когда это было, чтоб осенью за кило отечественных фруктов требовали такие деньги, удивляются покупатели. Но отказывать себе в осенних витаминах готовы не все.

Владимир:

Фрукты беру, за счет компенсирую, не беру там мясо или сало, что-то такое.

Людмила:

Цены неприемлемы. Когда такое было - осенью яблоки - 20 гривен килограмм. Такого ж не было никогда. Так что наши зарплаты не позволяют так широко жить.

Ее яблоки самые сладкие, уверяет Раиса. Цены также не ниже 20-тигривен. За 10 – товар меньший и немного помятый. Все продукты в разы подорожали, жалуется женщина. А яблоко в этом году – редкий товар.

Раиса, продавец фруктов:

Нету яблок. В этом году неурожай на арбузы и на яблоки. И все, нету яблок. Уродила сильно абрикоса и слива.

Конечно, погодные условия внесли свои коррективы. Производители ожидают сокращения урожая на 10%. По данным участников яблочного рынка это едва ли не самый низкий показатель урожая за последние лет 20. Много яблок не ожидают и садоводы Харьковщины. Но без привычных плодов харьковчане не останутся, уверяют в Департаменте агропромышленного развития. В прошлом году по области яблок насобирали более 43-х тысяч тонн. В этом году убирать сады только начали. Прогнозировать объем урожая пока еще не берутся, как и будущую цену. Она и сейчас на опте разная.

Александр Нездюр, директор Департамента агропромышленного развития:

Яблоки сегодня есть и цена на яблоки разная. От 6 до 10-ти, от 13 до 17-ти гривен. Она абсолютно разная. Почему, потому что есть разные сорта яблок. Есть те, которые необходимо употреблять сегодня, есть те, которые необходимо употреблять после Нового года. Это рынок. Сегодня, вы знаете, что отменили контроль за ценами, поэтому как вот на рынке будет складываться, так и будет цены.

В свою очередь специалисты рынка прогнозируют дальнейшее повышение цены на качественное яблоко из-за сокращения урожая. И отмечают: в этом году украинские производители яблок смогут реализовать более выгодно свой продукт на международном рынке. В Европе из-за таких же катаклизмов также ожидается снижение объемов урожая.