Ядовитая опасность прячется в высокой траве. Брачный период у гадюк продолжается

Лесная тропа, по обе стороны высокая трава, а вот и взрослая самка гадюки Никольского, которая выползла погреться. Сейчас у змей заканчивается брачный период, поэтому на глаза и под ноги людям они попадаються значительно чаще. Впрочем, журналистам змея не слишком радуется

Ведет себя эта особь довольно агрессивно, однако она не гонится за человеком, а только обороняется, когда чувствует угрозу слишком близко, объясняет герпетолог Александр Зиненко. Он измеряет змею: 68 сантиметров - длина туловища и плюс 9 сантиметров хвоста. Получается, что эта самка имеет максимальные размеры для местных змей, а ее возраст примерно 7 лет. Брачный период уже заканчивается. Самец и самка пока держатся вместе. А вот и ее муж, он ищет самку и приполз, чтобы ее защищать, говорит Зиненко. Самец значительно меньше - его общая длина 58 сантиметров, из которых 8 - это хвост.

Якщо мої розрахунки правильні – він зростав від 18-ти сантимерів, коли був народжений, приблизно по 10-ть сантиметрів на рік. Тобто, 30, 40, 50…йому десь чотири роки з гаком

Год гадюки начинается в марте, а заканчивается в ноябре. Гадючата появятся осенью. У одной самки их может быть от 10 до 20. Детеныши рождаются вполне самостоятельными - могут независимо питаться и обороняться. Маленькие змеи будут иметь серую окраску. Однако яд у них не такой сильный, как у взрослых

Рідина, її тут дуже мало, але цього достатньо, щоб вивести з ладу людину на пару діб відправити у лікарню

Это яд взрослой особи, он вызывает у человека воспаление и общее отравление. После первого укуса жидкости у гадюки хватит еще на несколько нападений. Однако в нашей местности ее яд очень редко приводит к летальному исходу, скорее к ужасному самочувствию

Александр Зиненко, герпетолог:

Гадюки не чують, як і більшість змій. Як і всі змії вони відчувають вібрації і можуть ще побачити нас. Зір у них достатньо розвинений, щоб побачити нас, відчути нас за запахом і перше, що вони роблять, якщо чують або бачать велику тварину або людину – вони намагаються втекти.

Поэтому, чтобы не попасть впросак с гадюкой и не оказаться на больничной койке, специалисты советуют не заходить в высокую траву, а идя по тропе внимательно смотреть под ноги.