Ямы глубиной до 50 см: дорожники начали восстанавливать участок Дергачи - Казачья Лопань

Дорога от поселка Слатино в направлении Казачьей Лопани капитального ремонта не видела десятки лет. Перевозчики даже отказывались ездить по этому участку трассы, рассказывают дорожники - ежедневных путешествий по бездорожью транспорт не выдерживал. Водители говорят - передвигаться по дороге приходилось медленно, чтобы потом не тратить деньги на ремонт автомобиля.

Юрий, житель г. Дергачи:

Ну, плачевно, как обычно. Как у нас всегда. Ну, як, двигались по дороге, тихонечко. Ну, никуда ж не денешься.

Дороге «Дергачи - Казачья Лопань» почти 60 лет, подчеркивают в облавтодоре. До 2016-го никаких масштабных работ здесь не проводилось. В течение последних 4 лет восстановили около 6 км покрытия. Однако, впоследствии, из-за срыва тендерных процедур ремонтировали проблемные участки только ямочно. На этой неделе, говорят специалисты, смогли начать капитальный ремонт.

Сергей Пляка, заместитель начальника по развитию дорог САД области:



На разі технологія така: проводяться підготовчі роботи, зрізається старе покриття, яке відслужило своє. З використанням відфрезерованого матеріалу проводиться вирівнювання, тому що глибина ям сягала більше, ніж 50 сантиметрів. Потім наступним етапом - це орієнтовно по погоді із вівторка-середи почнемо вкладувати основу. нову посилену основу товщиною 20 сантиметрів.

За счет средств государственного и местного бюджета планируется восстановить около 5 километров покрытия, отметили в облгосадминистрации.

Юлия Светличная, глава ХОГА:



Цього дуже хотіли громадяни, цього дуже вимагала громада, а ми винайшли всі можливості для того, щоб цього року розпочати ремонт. Я дуже сподіваюся, що відповідально поставляться до цього дорожники. Буду особисто контролювати хід ремонтних робіт.

Вопрос о дополнительном финансировании из областного и государственного бюджетов, чтобы восстановить еще 3 километра разрушенных участков дороги пока решается.