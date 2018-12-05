Янукович не выступил в суде с последним словом

Бывший президент Украины Виктор Янукович, которого обвиняют в совершении государственной измены, не вышел сегодня на связь с Оболонским районным судом Киева, где рассматривается его дело.

Сегодня Янукович должен был выступить в суде с последним словом, однако его адвокаты заявляют, что он еще болеет.

Как известно, суд несколько раз переносил выступление экс-президента с последним словом, в последний раз это было в связи с якобы его болезнью. Адвокат Януковича Александр Горошинский заявляет, что его подзащитный находится на лечении в Израиле и поэтому не вышел на связь с Оболонским райсудом Киева. После того, как председательствующий по делу судья Владислав Девятко констатировал, что Янукович не вышел на связь с судом, слово взял адвокат Горошинский.

«Прилагаю к материалу дела медицинские справки. В частности, справку медицинского центра, что Янукович поступил на лечение. Я предоставляю ответ на адвокатский запрос, где руководитель больницы отвечает, можно ли проводить видеоконференцию в стенах этой больницы.

В медцентре сообщают, что у них не предусмотрены подобные мероприятия. В медицинском учреждении заявили о невозможности этого. Также предоставляю ответ израильского врача по поводу заболевания Януковича», - сказал адвокат. Также Горошинский просит суд приостановить судебное разбирательство дела Януковича до его выздоровления и допросить по поводу болезни его подзащитного израильского врача.

Как сообщалось, 19 ноября Оболонский райсуд Киева по делу о совершении Януковичем государственной измены удовлетворил ходатайство стороны защиты и перенес заседание на 5 декабря.

Адвокаты экс-президента заявили, что он находится на лечении и поэтому не сможет выступить в суде с последним словом, как это было запланировано ранее.

18 ноября адвокат Горошинский заявил, что экс-президент будет находиться в больнице около трех недель, и не выступит 19 ноября с последним словом в суде по делу о госизмене.

Напомним, экс-президента Виктора Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.