Японские археологи обнаружили крупнейший в стране скелет динозавра

Исследователи обнаружили в горах Хоккайдо останки 8-метрового динозавра, возраст которого составляет приблизительно 72 миллиона лет.

Такие размеры делают его крупнейшим скелетом динозавра, когда-либо найденным в Японии, пишет EurekAlert!.

Окаменевшие останки были обнаружены в геологическом слое, который относится к верхнемеловому периоду, когда суша была покрыта морской водой на 80-200 метров. Обнаруженный динозавр, вероятно, жил недалеко от берега.

Исследователи из Университета Хоккайдо и музея города Мукава назвали находку “одним из величайших открытий в истории исследований японских динозавров”, добавив, что крайне редко удается найти такое количество частей одного динозавра, чтобы воссоздать полноценный скелет. Этот динозавр из семейства утконосых динозавров подотряда орнитопод получил прозвище Мукаварю - дракон Мукава.

"Мы впервые обнаружили часть окаменелого скелета Мукаварю еще в 2013 году. После серии раскопок, мы считаем, что мы нашли более половины костей динозавра, таким образом, мы утверждаем, что здесь находится полный скелет. Предварительные исследования показывают, что наш динозавр относился к группе гадрозавров", - рассказал доктор Йосицуги Кобаяси, один из авторов исследования.