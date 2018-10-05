Яркие краски осени и рекордное количество цветов: в Харькове открывается Бал хризантем

05 октября 2018 г. 18:59
Автор: Лариса Говина
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40 тысяч настоящих королев осени на клумбах и в цветочных композициях, более 25 сортов, цвета самые разнообразные - от белых и желтых до оранжевых и красных. В Фельдман Экопарк заканчиваются последние приготовления к масштабному празднику - Балу хризантем. Приятных сюрпризов, говорят,  для посетителей приготовили очень много.

Николай Дворецкий, главный озеленитель Фельдман Экопарк:

Мы сделали персонажей со сказки. кто в рукавчике живет, буцдет большая рукавица и все звереныши, которые просились в рукавичку жить. Композиции делали как в виде клумб, так и в виде фигур. Из новых фигур сделали макет планеты земля и черепашек под зонтиком cимпатичным.

Бал хризантем стал уже традиционным подарком украинцам от Международного благотворительного "Фонда Александра Фельдмана", в этом году приурочили также ко Дню учителя.

Светлана, учитель начальных классов:

Звичайно, люди. які тут працюють. Вони майстрині, це скільки праці, скільки любові, скільки естетичного смаку!

Откроется Бал уже 6 октября. В течение двух дней посетителей ожидает насыщенная развлекательная программа - выступления музыкантов и танцоров, конкурсы для малышей и творческие мастер-классы для взрослых. Вход бесплатный.
 

Видео: 

Яркие краски осени и рекордное количество цветов: в Харькове открывается Бал хризантем - 05.10.2018

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