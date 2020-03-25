Ярославский планирует закупить ПЦР-тесты через Джека Ма

25 марта 2020 г. 12:30
Источник: РБК-Украина
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Александр Ярославский закупит для Украины вместо экспресс-тестов на коронавирус еще партию ПЦР-тестов с помощью китайского миллиардера Джека Ма. Об этом сообщает пресс-служба DCH. Сообщается, что на новую партию тестов пойдет порядка половины из $2 млн, выделенных бизнесменом на борьбу с эпидемией.

"ПЦР-тесты, о поставке которых я договаривался и которые в понедельник привезли из Китая, - на сегодня самые точные и эффективные. В мире это дефицитный товар, который мы получаем из надежного проверенного источника благодаря неоценимой помощи Джека Ма. Такой уникальной возможностью пренебрегать нельзя. Поэтому мы совместно с Офисом президента покупаем и везем в Украину еще 100 тыс. тестовых систем ПЦР", - пояснил бизнесмен.

Ярославский подчеркнул, что это именно такой тип тестов для диагностики коронавируса, который, по мнению медицинских экспертов, нужен сейчас, чтобы замедлить расползание эпидемии по стране.

 

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