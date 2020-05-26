Ярославский подарил харьковским медикам "искусственные легкие", для спасения больных коронавирусом

Сразу два десятимиллионных аппарата "Искусственное легкое" владелец и президент группы DCH Александр Ярославский подарил медикам Харьковщины. Один из них, по словам губернатора, будет спасать жизни в областной инфекционной больнице.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Для області - це дуже важливо, тим паче в час боротьби з цими негараздами, з цією пандемією.

Сертификат на другой Ярославский вручил Институту общей и неотложной хирургии.

По словам медиков, по своим возможностям этот аппарат - лучший в мире.

Валерий Бойко, директор ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины»

Это то устройство, которое подарит жизнь очень многим людям и сделает очень много добрых дел у тех людей, у которых отказывают легкие.

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский говорит: это подарок от души.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

Я участвовал во всех процессах борьбы региона с пандемией и решил сделать такой подарок или свой взнос в здравоохранение области.

На противодействие COVID-19 Ярославский уже выделил 391 000 000 гривен.