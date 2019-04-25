Яйца, куличи и шашлык. В ожидании праздника харьковчане уже создали ажиотаж на рынках города

Татьяна на рынке утра. Женщина покупает продукты к праздничному столу. В основном ее интересует мука и пасхальные украшения. В этом году, рассказала она, впрочем, как и всегда, печь куличики будет сама

Татьяна, покупатель:

Для меня лучше испечь, чем покупать - это дорого и там не докладывают то, что я положу дома. Конечно, всего много, рынок ломится от всего, но, как видите, больше не покупателей, а продавцов. Потому что финансы плачут романсы.

Действительно, подтверждают продавцы, цены перед праздниками, уже ожидаемо, подскочили. Лидером подорожания являются овощи. Здесь цена, в среднем, выросла на 10 гривен за килограмм. И теперь люди покупают штуками, а не килограммами, сетует Светлана

Светлана, продавец овощей:

Помидоры по 90, по 70. Зелень-100. Редис-35. Огурцы- 70 и 75

А вот на яйца спрос значительно вырос, рассказывает Вера. Во-первых, их покупают перед Пасхальными праздниками, а во-вторых, цена немного упала, объясняет продавщица

Вера, продавщица яиц:

Яйцо от 12 до 26.50. Яйцо свеженькое, берут на наклеечки чуть меньше, а так, вообще, любят крупное яйцо. К Пасхе готовятся люди, все равно. - Возросли продажи? - возросли. Мы подешевели на 2 гривночки. Много покупают, на две, на три тысячи больше. Если лотками берут ... вчера вообще печатала, умирала, а сегодня немножко отдыхаю. По 6 лоточков берут, по 5

Главный атрибут пасхального стола - кулич не отстает по спросу. Люди, уже сегодня, опустошают прилавки, а основной наплыв покупателей ожидается в субботу, и это несмотря на то, что цена, по сравнению с прошлым годом, подскочила в среднем на 5-10 гривен

Вера, продавец куличей:

где-то 100 гривен килограмм. 100-граммовочка - 9.50, 200-граммовая – 19. 300- граммовая - где-то в пределах 20-ти гривен, 29-ти. И пол-киловая - 50

Мясо тоже пользуется повышенным спросом. Этот продукт подорожал, в среднем, на 20 гривен по сравнению с прошлым месяцем, а вот по отношению к прошлогодним ценам на Пасхальные праздники - цена осталась на том же уровне, уверяют продавцы

Ирина, продавец мяса:

Ошеечек от 150 до 170 гривен, задочек - 140, 130 ... смотря какой. Цена на любой вкус, даже есть гуляш по 65 гривен

Петр, несмотря на значительное подорожание, решил на праздничный стол денег не жалеть, ведь Пасха - один из его самых любимых праздников, признается мужчина.

Петр, покупатель:

На праздничном столе, обязательно должна быть паска - это святое, яйца - крашенки тоесть, - это в первую очередь. Ну и дальше пошло: копченое сало, овощи, фрукты, цитрусы, бананы, мандарины и самое главное - хорошее настроение

Немного подорожали и фрукты, так за килограмм бананов на рынке попросят от 35, за апельсины от 40 грн. Кило винограда, в среднем, стоит 150 гривен. Из молочных продуктов наиболее активно сегодня покупают домашние масло и сметану, они стоят в среднем 150 и 80 гривен соответственно

