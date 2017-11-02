Юлии Романовой необходима ваша помощь

Харьковчане Юлии Романовой врачи поставили диагноз – рецидив аневризмы дуги аорты.

Ей срочно необходима операция по протезированию души аорты, протезирования сосудов дуги аорты.

Операцию женщине согласились провести киевские врачи в Национальном институте сердечнососудистой хирургии им. Амосова. Но на проведении операции необходимо около 100 тысяч гривен. Таких денег у Юлии, и ее семьи нет.

Они обращаются ко всем неравнодушном с просьбой помочь.

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