Юлия Светличная опубликовала декларацию за 2018 год

19 марта 2019 г. 14:28
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Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная опубликовала декларацию о доходах за 2018 год.

Декларация главы ХОГА размещена на сайте НАПК.

Согласно данным, указанным в документе, Светличная имеет две квартиры в Харькове площадью 32,7м и 47,1 метра.

Также в собственности у чиновницы имеется недостроенный гараж и автомобиль Peugeot 2014 года выпуска.

Что касается зарплаты главы обладминистрации, то за минувший год она получила 214 710 гривен.

Также в декларации указан подарок Юлии Светличной от ее мамы в размере 261 560 гривен.

Кроме того, в валюте наличными чиновница хранит 20 тысяч долларов, 7 тысяч евро и 100 тысяч гривен.

На счетах у нее – 358 долларов,  94 евро и 29 гривен.

По сравнению с декларацией, поданной в прошлом году, сбережения главы ХОГА выросли почти на 250 тысяч гривен.

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