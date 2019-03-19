Юлия Светличная опубликовала декларацию за 2018 год

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная опубликовала декларацию о доходах за 2018 год.

Декларация главы ХОГА размещена на сайте НАПК.

Согласно данным, указанным в документе, Светличная имеет две квартиры в Харькове площадью 32,7м и 47,1 метра.

Также в собственности у чиновницы имеется недостроенный гараж и автомобиль Peugeot 2014 года выпуска.

Что касается зарплаты главы обладминистрации, то за минувший год она получила 214 710 гривен.

Также в декларации указан подарок Юлии Светличной от ее мамы в размере 261 560 гривен.

Кроме того, в валюте наличными чиновница хранит 20 тысяч долларов, 7 тысяч евро и 100 тысяч гривен.

На счетах у нее – 358 долларов, 94 евро и 29 гривен.

По сравнению с декларацией, поданной в прошлом году, сбережения главы ХОГА выросли почти на 250 тысяч гривен.