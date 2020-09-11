Лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко выздоровела от коронавируса.

В пятницу она получила отрицательный результат теста на COVID-19, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.

"Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала Сорока на странице в Фейсбук в четверг.

Как сообщалось, информация о заболевании Тимошенко COVID-19 появилась 25 августа. Пресс-секретарь политика Сорока заявила, что состояние Тимошенко оценивалось как тяжелое.